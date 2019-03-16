Son Dakika Haberleri: Pazaryeri'nde Kursiyerlere Kültür Gezisi Düzenlendi

Pazaryeri'nde Kursiyerlere Kültür Gezisi Düzenlendi

51 dakika önce

Bilecik'in Pazaryeri İlçe Halk Eğitim Merkezi kursiyerlerine kültür gezisi düzenlendi.

Pazaryeri'nde Kursiyerlere Kültür Gezisi Düzenlendi, System.String[]
Bilecik'in Pazaryeri İlçe Halk Eğitim Merkezi kursiyerlerine kültür gezisi düzenlendi.

Pazaryeri Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, kursiyerlere hayırlı yolculuklar temennisinde bulundu. Düzenlenen gezi hakkında bir açıklamada bulunan Başkan Yalçın, "Verdiğimiz sözleri tutuyoruz. Halk Eğitim Merkezi iğne oyası kursiyerlerimize Ankara gezisi sözümüz vardı. Kendilerini sabah saat 7.15'de Ankara'ya uğurladık. Kültür gezi turlarımız ustalık dönemimizde de artarak devam edecek. Allah birliğimizi beraberliğimizi daim etsin" dedi. - BİLECİK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 01:16 Kaynak: İHA

Yaşam
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