Son Dakika Haberleri: Pazaryeri'nde kurulan köylü pazarına ilgi büyük
Son Dakika Yaşam Pazaryeri'nde kurulan köylü pazarına ilgi büyük

Pazaryeri'nde kurulan köylü pazarına ilgi büyük

26 dakika önce

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde kurulan 'köylü pazarı' vatandaşlardan yoğun ilgili oluyor.

Pazaryeri'nde kurulan köylü pazarına ilgi büyük, System.String[]

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde kurulan 'köylü pazarı' vatandaşlardan yoğun ilgili oluyor.


Pazaryeri Öğretmen Evi bahçesine her hafta cumartesi günleri kurulan ve köylülerin tarladan pazara getirdikleri ürünleri sattığı köylü pazarına vatandaşlar ihtiyaçlarını karşılıyor. Vatandaşların hem fiyatının uygunluğu hem de taze ürünlerin satıldığı pazardan alışveriş yaparak köylülere destek oluyorlar. Köylüler pazardan memnuniyetleri dile getirerek, mahsulleri böylece araya gerek kalmadan pazarda tükettiklerini söylediler. - BİLECİK

Pazaryeri, Bilecik, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 12:40 Kaynak: İHA
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