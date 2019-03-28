Son Dakika Haberleri: Pazaryeri'nde Kütüphane Haftası Etkinliği

Pazaryeri'nde Kütüphane Haftası Etkinliği

30 dakika önce

Pazaryeri ilçesinde 55. Kütüphane Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Pazaryeri'nde Kütüphane Haftası Etkinliği, System.String[]
Pazaryeri ilçesinde 55. Kütüphane Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi.


Belediye Kültür Merkezi Salonu'ndaki programa, İlçe Kaymakam Vekili Fatih Kurt, Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, siyasi partilerin temsilcileri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Pazaryeri Çok Programlı Lisesi Müdürü Halil Er, etkinlikte yaptığı konuşmada, kitapların en iyi bilgiyi sağlayan ve insanlara yol gösteren dost, arkadaş ve rehberler olduğunu söyledi.


Özellikle anne ve babaların kitap okuyarak çocuklarına örnek olmaları gerektiğini belirten Er, "Bilgi çağında kitaplar sayesinde, bir ömrün tecrübesini bir gecede kazanabilme fırsatına sahibiz. Okumayan bir toplum gelişemez, üretemez ve sağlıklı düşünemez. Okumayı, toplumun ilgi odağı ve cazibe merkezi haline getirmeliyiz." dedi.


Çok Programlı Lise ve İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerinin hazırladığı kitap okuma skeçlerinin ardından program, yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ve yeni kurulan kütüphanenin sponsorlarına ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 03:42 Kaynak: AA

Fatih, Kütüphane Haftası, Pazaryeri, Kültür Sanat
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