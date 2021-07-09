Pazaryeri'nde LGS'de yüzde 7'lik dilime giren öğrencilere hediye verildi - Son Dakika

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde 2021 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavında yüzde 7'lik dilime giren 8 öğrenciye Kaymakam Berker Çırak tarafından hediye verildi.

Kaymakam Çırak, 2021 LGS sınavında ülke sıralamasında yüzde 7'lik dilime giren 8 öğrenciyi makamında kabul etti.

Tercih döneminin başladığını ifade eden Çırak AA muhabirine, "Tercih sürecinde okullarda yürütülen tercih danışmanlığı komisyonları öğrencilere rehberlik etmek için çalışmalarına devam ediyorlar. 8 öğrencimizin yüzde 7'lik dilime girmesi öğrenci sayıları açısından ilçemiz için büyük bir başarı. Aynı zamanda derslerin net ortalamalarına baktığımız da hem il hem de Türkiye ortalamalarının çok üstünde olması, ilçeler sıralamasında en başında bulunmamız ayrıca bizi mutlu etmektedir." dedi.

Pandemi sürecinde ilçe milli eğitim müdürlüğü tarafından yürütülen ve kaymakamlık tarafından desteklenen projelerin etkili olduğunu söyleyen Çırak, "Özellikle çoğuna kendimizin de katıldığı 'Uzaktan eğitim sürecinde yalnız değilsiniz' ev ziyaretleri projesi, 8. sınıf öğrencilerimize yönelik 'Başarı sizden destek bizden' kaynak temini projesi ve ilk başlarda 15 günde bir daha sonra haftada bir ve son ayda iki günde bir yaptığımız farklı kaynaklardan 32 deneme sınavlarının yanı sıra İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından okul müdürleri ve öğretmenlerle gerek zoom üzerinden gerekse yüz yüze değerlendirerek eksiklerin giderilmesinin bu başarı da etkili olduğunu biliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Ödül töreninde İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Ekinci ve Atatürk Ortaokul Müdürü Bilal Çoğul da hazır bulundu.