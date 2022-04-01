Pazaryeri'nde "Motivasyon ve Başarı" eğitim semineri verildi - Son Dakika
Üye Girişi

Pazaryeri'nde "Motivasyon ve Başarı" eğitim semineri verildi

01.04.2022 13:02
Pazaryeri'nde "Motivasyon ve Başarı" eğitim semineri verildi

Bilecik'in Pazaryeri Hilmi Duralioğlu Anadolu Lisesinde yaşam ve eğitim koçu Seyfettin Yıldız tarafından "Motivasyon ve Başarı" eğitimi verildi.

Bilecik'in Pazaryeri Hilmi Duralioğlu Anadolu Lisesinde yaşam ve eğitim koçu Seyfettin Yıldız tarafından "Motivasyon ve Başarı" eğitimi verildi.

Yıldız, öğrencilere hedef belirleme, harekete geçme, devamlılık ve yapmak istedikleri şeylere odaklanarak başarıya ulaşmanın yollarını anlattı.

Öz güvenin önemine dikkati çeken Yıldız, şöyle konuştu:

"Hepsinin özünde kişinin kendisine olan güvenini artırmak vardır. Çünkü genellikle bir şeyleri başaramayacağımızı düşünerek daha hiç uğraşmadan bir kenara çekiliyoruz. Başarısızlıktan o kadar çok korkuyoruz ki başarıya şans vermiyoruz. Başarmak için uğraşanları da hep engellemeye çalışıyoruz. Çünkü içten içe yapmaya cesaret edemediğimiz şeyleri başkalarının başarmasını istemeyiz. Bunu kendimize bile itiraf edemesek de serde bencillik vardır, gerçek budur."

Seminer sonunda Pazaryeri Kaymakamı Ferhat Altay, yaşam ve eğitim koçu Yıldız'a teşekkür ederek plaket verdi.???????

YORUMLAR
500
Osmaneli'de Kütüphane Haftası etkinliği yapıldı Osmaneli'de Kütüphane Haftası etkinliği yapıldı Bilecik'te taksi ile otomobil çarpıştı, 1'i bebek 2 kişi yaralandı Bilecik'te taksi ile otomobil çarpıştı, 1'i bebek 2 kişi yaralandı

Bilecik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Pazaryeri'nde 'Motivasyon ve Başarı' eğitim semineri verildi - Son Dakika


Son Dakika
13:04 Rus ordusundan Ukrayna'ya misilleme! S-300 hava savunma sisteminin vurulma anı paylaşıldı
12:48 Yolcu ile tartışan otobüs şoförün sözleri, duyanları gülme krizine soktu!
12:32 "Merhum Erbakan bugün yaşasaydı CHP'nin yanında yer alırdı" tartışmasına Fatih Erbakan da katıldı
12:28 1 Nisan'da dolar 14,69 seviyelerinde alıcı buluyor
12:27 Memleket Partisi lideri Muharrem İnce zam gelecek yeni ürünü açıkladı: Salça
12:25 Vahşet büyük tepki çekti: Kümesine giren hamile köpeği önce öldürdü, sonra traktörün arkasına takarak sürükledi
12:23 Ukrayna ordusunun esir aldığı Rus askerleri taraf değiştirmeye başladı
12:22 Seçimlere hazırlanan Sırbistan Cumhurbaşkanı buzdolabının içinden çıktı!
12:19 Şarkıcı Kurtuluş Kuş hakkında tecavüz suçlaması! "Bakireyim dedim, tecavüz etti, sonra da ağlama hadi git" dedi
10:19 1 Nisan 2022 güncel döviz kuru! Dolar ne kadar? Euro kaç TL?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.04.2022 13:10:06. #1.11#
SON DAKİKA: Pazaryeri'nde "Motivasyon ve Başarı" eğitim semineri verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement