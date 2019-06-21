Pazaryeri'nde motosiklet kazası, 1 yaralı
48 dakika önce
Bilecik'in Pazaryeri ilçesindeki trafik kazasında, yaşlı motosiklet sürücüsü dengesini kaybederek yere düşüp yaralandı.
Bilecik
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 01:07 Kaynak: İHA
'in Pazaryeri
ilçesindeki trafik kazasında, yaşlı motosiklet sürücüsü dengesini kaybederek yere düşüp yaralandı.
Olay Yüzbaşı mahallesi Bursa
caddesinde yaşandı. Motosiklet
sürücüsü Erol Akıncı, seyir halindeyken araçtan düşerek yaralandı. Yaralı sürücüye çevredeki vatandaşlar müdahale etti ve ambulansla Pazaryeri İlçe Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı sürücü Erol Akıncı'nın, Bozüyük
Devlet Hastanesine sevk edildiği bilgisi alındı. - BİLECİK
Selin sürüklediği ağaçlar deniz yüzeyini kapladı, vatandaşlar topladı
Dükkanının camına astığı yazıyla fenomen oldu! Gören uğramadan gitmiyor
Kartal'da engelli çocuğa taciz anı kamerada