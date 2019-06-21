Son Dakika Haberleri: Pazaryeri'nde motosiklet kazası, 1 yaralı
Son Dakika Yaşam Haber

Pazaryeri'nde motosiklet kazası, 1 yaralı

48 dakika önce

Bilecik'in Pazaryeri ilçesindeki trafik kazasında, yaşlı motosiklet sürücüsü dengesini kaybederek yere düşüp yaralandı.

Pazaryeri'nde motosiklet kazası, 1 yaralı, System.String[]
Bilecik'in Pazaryeri ilçesindeki trafik kazasında, yaşlı motosiklet sürücüsü dengesini kaybederek yere düşüp yaralandı.

Olay Yüzbaşı mahallesi Bursa caddesinde yaşandı. Motosiklet sürücüsü Erol Akıncı, seyir halindeyken araçtan düşerek yaralandı. Yaralı sürücüye çevredeki vatandaşlar müdahale etti ve ambulansla Pazaryeri İlçe Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı sürücü Erol Akıncı'nın, Bozüyük Devlet Hastanesine sevk edildiği bilgisi alındı. - BİLECİK
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 01:07 Kaynak: İHA
Bilecik, Pazaryeri, Motosiklet, Yaşam
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Selin sürüklediği ağaçlar deniz yüzeyini kapladı, vatandaşlar topladı Dükkanının camına astığı yazıyla fenomen oldu! Gören uğramadan gitmiyor Kartal'da engelli çocuğa taciz anı kamerada

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.6.2019 13:55:13. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Pazaryeri'nde motosiklet kazası, 1 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]