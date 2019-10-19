Son Dakika Haberleri: Pazaryeri'nde Muhtarlar Günü kutlandı
Son Dakika Güncel Pazaryeri'nde Muhtarlar Günü kutlandı

Pazaryeri'nde Muhtarlar Günü kutlandı

1 saat önce

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde, 19 Ekim Muhtarlar Günü nedeniyle tören düzenlendi.

Pazaryeri'nde Muhtarlar Günü kutlandı, System.String[]

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde, 19 Ekim Muhtarlar Günü nedeniyle tören düzenlendi.

Pazaryeri Kaymakamlığı önünde düzenlenen törende muhtarlar tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Muhtarlar onuruna, Belediye Başkanı Zekiye Tekin tarafından Kültür Merkezinde yemek verildi. Yemeğin ardından muhtarla topluca İlçe Kaymakam Vekili Hasan Yaman ve Pazaryeri Belediye Başkanı Tekin'i makamlarında ziyaret etti.

Başkan Tekin, muhtarların vatandaşlar ile kurumlar arasında köprü olduğunu belirterek Muhtarlar Günü tebrik etti.

Pazaryeri, Bilecik, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 11:16 Kaynak: AA
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