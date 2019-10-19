Pazaryeri'nde Muhtarlar Günü kutlandı

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde, 19 Ekim Muhtarlar Günü nedeniyle tören düzenlendi.

Pazaryeri Kaymakamlığı önünde düzenlenen törende muhtarlar tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Muhtarlar onuruna, Belediye Başkanı Zekiye Tekin tarafından Kültür Merkezinde yemek verildi. Yemeğin ardından muhtarla topluca İlçe Kaymakam Vekili Hasan Yaman ve Pazaryeri Belediye Başkanı Tekin'i makamlarında ziyaret etti.

Başkan Tekin, muhtarların vatandaşlar ile kurumlar arasında köprü olduğunu belirterek Muhtarlar Günü tebrik etti.