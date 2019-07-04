Son Dakika Haberleri: Pazaryeri'nde muhtarlara bilgilendirme eğitimi
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Pazaryeri'nde muhtarlara bilgilendirme eğitimi

51 dakika önce

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde muhtarlara yönelik bilgilendirme eğitimi gerçekleştirildi.

Pazaryeri'nde muhtarlara bilgilendirme eğitimi, System.String[]
Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde muhtarlara yönelik bilgilendirme eğitimi gerçekleştirildi.

Pazaryeri ilçesinde gerçekleşen eğitim programına muhtarların çalışmalarında yardımcı olacak temel bilgiler verildi. Toplantıya Pazaryeri İlçe Kaymakamı Oray Güven, İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Başçavuş İlhan Canseven, Pazaryeri İlçe Müftüsü Ömer Ahmet Kayalı, Pazaryeri İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Köroğlu katıldı. - BİLECİK
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 09:39 Kaynak: İHA
Yaşam
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