Son Dakika Haberleri: Pazaryeri'nde öğrenciler yararına kermes
Son Dakika Güncel Pazaryeri'nde öğrenciler yararına kermes

Pazaryeri'nde öğrenciler yararına kermes

1 saat önce

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde, Okuma Çağındaki Talebelere Yardım Derneği tarafından kermes düzenlendi.

Pazaryeri'nde öğrenciler yararına kermes, System.String[]

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde, Okuma Çağındaki Talebelere Yardım Derneği tarafından kermes düzenlendi.

Çarşı Mahallesi'nde düzenlenen kermesin açılış töreninde konuşan Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, yardımlaşmanın çok önemli olduğunu ifade etti.

Tekin, devlet, birlik ve bütünlüğünü bozmamak kaydıyla yapılan hizmetlerin hayırlı ve yararlı olduğunu belirterek, "Buralar toplumun manevi dinamikleri, gençlerin muhafazası için en önemli mekanlardır. Bu açılış vesilesiyle ayrıca Suriye'de, vatanımızın bütünlüğü için mücadele eden ordumuza Allah zaferler nasip etsin, daima başarılı kılsın " dedi.

Mobilya, giyim eşyaları, mutfak gereçleri ve yiyeceklerin satışa sunulduğu kermes, 13 Mayıs'a kadar devam edecek.

Çarşı Mahallesi, Pazaryeri, Bilecik, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 12:40 Kaynak: AA
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