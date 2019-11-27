Son Dakika Haberleri: Pazaryeri'nde öğrencilere gıda güvenliği semineri
Son Dakika Güncel Pazaryeri'nde öğrencilere gıda güvenliği semineri - Son Dakika

Pazaryeri'nde öğrencilere gıda güvenliği semineri

6 saat önce

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde öğrencilere yönelik gıda güvenliği konulu seminer düzenlendi.

Pazaryeri'nde öğrencilere gıda güvenliği semineri, System.String[]

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde öğrencilere yönelik gıda güvenliği konulu seminer düzenlendi.

Şehit Zafer Koyuncu İmam Hatip Ortaokulu'ndaki etkinlikte Tarım ve Orman Bakanlığının 2018-2022 Stratejik Planı'nda yer alan "Okullarda Gıda Güvenilirliğine Yönelik Uygulamaları Geliştirmek" hedefi doğrultusunda öğrencilere bilgiler verildi.

Ziraat Mühendisi İsmail Turhan ve Veteriner Hekim Emre Özlem, 5, 6 ve 7. sınıf öğrencilerine güvenilir gıda, hijyen, gıda hijyeni, mikropların gıdalara bulaşma yolları, gıda zehirlenmesi ve israf konularını anlattı.

Pazaryeri, Bilecik, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 12:54 Kaynak: AA
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