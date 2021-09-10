Pazaryeri'nde öğrencilerin başarılarının arttırılması görüşüldü - Son Dakika

Pazaryeri Halk Eğitim Merkezi toplantı salonunda İlçe Kaymakamı Fatih Altay , İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Ekinci ve 8. sınıf öğretmenlerinin ve okul müdürlerinin katıldığı toplantıda 2021 LGS sonuçları değerlendirilirken, 2021/2022 Eğitim Öğretim Yılı boyunca LGS'ye yönelik yapılacak çalışmalar planlandı. - BİLECİK

Başkan ve birim müdürleri belediyeyi akrabaları ile doldurdu

Fuhuş otellerinin yıkıldığı Trabzon'da şimdi de günübirlik evler ve oteller kullanılmaya başlandı

2020 yılı askeri olarak en çok harcama yapan ülkeler arasında Türkiye, 7.7 milyar dolar ile 16. sırada yer aldı