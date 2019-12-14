Pazaryeri'nde okul kantinleri denetlendi - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Pazaryeri'nde okul kantinleri denetlendi - Son Dakika

Pazaryeri'nde okul kantinleri denetlendi

6 saat önce

Bilecik'in Pazaryeri İlçe Belediyesi Zabıta Amirliği ekipleri, ilçe sınırları içerisindeki okul kantinlerini ve okul çevresindeki bakkalları denetledi.

Pazaryeri'nde okul kantinleri denetlendi, System.String[]

Bilecik'in Pazaryeri İlçe Belediyesi Zabıta Amirliği ekipleri, ilçe sınırları içerisindeki okul kantinlerini ve okul çevresindeki bakkalları denetledi.


Öğrencilerin sağlığını her zaman ön planda tutan Pazaryeri Belediyesi, gerçekleştirilen denetimlerde sağlığa uygunluk ve temizlik konusunda yapılan hataların tekrarlanmaması için uyarıda bulundu. Okul kantinlerinde bulunan gıda maddelerini inceleyen zabıta ekipleri sağlığa uygunluk, iş yeri açma çalışma ruhsatı, gıda maddesi ürünlerinin hazırlanması, çalışma ortamı, çöp kovaları, yangına karşı alınan tedbirler, haşere ve kemirgenler için alınan önlemler gibi birçok konuda denetim gerçekleştirdi.


Öte yandan, Zabıta Amirliği ekipleri okul kantinlerine yönelik denetimlerin devam edeceğini söyledi. - BİLECİK

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Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 11:43 Kaynak: İHA
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