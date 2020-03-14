Pazaryeri'nde okullarda tatil öncesi yeni tip koronavirüs semineri - Son Dakika
Son Dakika Güncel Pazaryeri'nde okullarda tatil öncesi yeni tip koronavirüs semineri - Son Dakika

Pazaryeri'nde okullarda tatil öncesi yeni tip koronavirüs semineri

7 saat önce

Bilecik'in Pazaryeri ilçesindeki tüm okullarda öğrencilere tatil öncesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hakkında bilgilendirme semineri düzenlendi.

Pazaryeri'nde okullarda tatil öncesi yeni tip koronavirüs semineri, System.String[]

Bilecik'in Pazaryeri ilçesindeki tüm okullarda öğrencilere tatil öncesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hakkında bilgilendirme semineri düzenlendi.

Okullarda eşzamanlı hijyen uygulaması kapsamında, ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Pazaryeri İlçe Devlet Hastanesi işbirliği ile ilçedeki okullarda öğrenci, öğretmen ve velilere yönelik "COVİD-19 ve Kişisel Korunma Yolları" konusunda eğitimler verildi.

Eğitimci, Pazaryeri Aile Sağlığı Merkezi hekimlerinden Uz.Dr. Emel Aydın, virüsün çıkışı ve gelişimi hakkında bilgi vererek dikkat edilmesi gereken hususlar ve el yıkama uygulaması hakkında uyarılarda bulundu.

Devlet Hastanesi, Pazaryeri, Bilecik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 11:02 Kaynak: AA
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