Pazaryeri'nde "Okulum Temiz Belgesi" alan okullara belgeleri verildi - Son Dakika

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı tüm kurumlar, "Okulum Temiz Belgesi" almaya hak kazandı.

Milli Eğitim Bakanlığı ile Türk Standartları Enstitüsü iş birliğinde hazırlanan "Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyon Önleme" kılavuzu doğrultusunda uygunluk şartlarını sağlayan okulların müdürlerine belgeleri verildi.

Sertifika dağıtım töreninde AA muhabirine açıklamalarda bulunan İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Ekinci, inceleme süreci sonunda ilçedeki tüm okul ve kurumların şartları sağlayarak belge almaya hak kazandığını ifade etti.

Ekinci, Kovid-19'a karşı önemli tedbirler aldıklarını belirterek, "Tüm okul ve kurumları ile bu belgeyi kazanan Bilecik'teki tek ilçe olmanın mutluluğunu ve haklı gururunu yaşamaktayız. Her konuda bizi destekleyen başta Kaymakamımız Berker Çırak'a, Belediye Başkanımız Zekiye Tekin'e, okul ve kurum müdürlerine teşekkür ederim." şeklinde konuştu.