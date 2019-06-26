Son Dakika Haberleri: Pazaryeri'nde öncelik yayaların
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Pazaryeri'nde öncelik yayaların

1 saat önce

Pazaryeri İlçe Emniyet Müdürlü Trafik Şube Denetim Amirliği ekipleri, yaya geçitlerinde uygulama yaparak yayalara yol vermeyen sürücüleri denetledi.

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Pazaryeri İlçe Emniyet Müdürlü Trafik Şube Denetim Amirliği ekipleri, yaya geçitlerinde uygulama yaparak yayalara yol vermeyen sürücüleri denetledi.

İçişleri Bakanlığının trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması ve yaya geçitlerinin kullanımını yaygınlaştırılması amacıyla "Öncelik Hayatın Öncelik Yayanın" sloganıyla başlattığı çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda bugün 10.00-12.30 saatleri arasında Pazaryeri ilçesinde de uygulama yapıldı. Pazaryeri ilçesinde yayaların yoğun olduğu bölgelerde uygulama yapan İlçe Trafik Şube Denetim Amirliği ekipleri, araç sürücülerinin yayalara yol verdiğini gözlemledi. Denetimlerde, 2 sürücüye yaya geçidine park ettiği için cezai işlem uyguladı. - BİLECİK
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 12:48 Kaynak: İHA
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