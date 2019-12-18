Pazaryeri'nde özel eğitim sınıfı açıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Pazaryeri'nde özel eğitim sınıfı açıldı - Son Dakika

Pazaryeri'nde özel eğitim sınıfı açıldı

7 saat önce

Bilecik'in Pazaryeri ilçesindeki Atatürk Ortaokulunda tam donanımlı özel eğitim sınıfı törenle açıldı.

Pazaryeri'nde özel eğitim sınıfı açıldı, System.String[]

Bilecik'in Pazaryeri ilçesindeki Atatürk Ortaokulunda tam donanımlı özel eğitim sınıfı törenle açıldı.


Açılışa, İlçe Kaymakamı Berker Çırak, Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Milli Eğitim Müdürü Mahmut Ekici, okul müdürleri, özel eğitim öğretmenleri, hayırsever iş adamları ile engelli öğrenci velileri katıldı.


İlçe Milli Eğitim Müdürü Ekici, törende yaptığı konuşmada, eğitim alanının kurulmasına destek veren herkese teşekkür etti.

Güzel bir alan oluşturulduğunu belirten Ekici, şunları kaydetti:

"Okulumuzun özel eğitim sınıfının donanımında bizlere destek vererek malzeme ihtiyacımızı karşılayan başta Pazaryeri Kaymakamımız, Belediye Başkanımız, değerli hayırsever iş adamları ve ilçe esnafına çok teşekkür ediyorum.

Burası 3 erkek, 1 kız öğrenciden ve 2 öğretmenden oluşan engelli sınıfıdır. Biz okul olarak özel eğitime çok önem veriyoruz."

Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından, engelli öğrenciler öğretmenlerin bağlamayla yaptığı müzik eşliğinde türküler seslendirdi.

Pazaryeri, Bilecik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 11:12 Kaynak: AA
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