Pazaryeri'nde Polis Teşkilatının 174. Kuruluş Yıl Dönümü Kutlandı

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde Polis Teşkilatının 174. kuruluş yıl dönümü kutlandı.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde Polis Teşkilatının 174. kuruluş yıl dönümü kutlandı.



Kutlamalar, Hükümet meydanındaki Atatürk anıtına Pazaryeri İlçe Emniyet Amir Vekili Komiser Yardımcısı İnan Kılıçoğlu'nun çelenk sunumu ile kutlandı. Burada günü anlam ve önemini belirten konuşma yapan Kılıçoğlu, "Bugün Türk milletinin güvenini, sevgi ve saygısını kazanmış demokratik hukuk devletinin Atatürk ilke ve inkılaplarının laik cumhuriyetin teminatı olan Türk Polis Teşkilatı'nın 174. Kuruluş yıl dönümünde bu kutsal mesleğin mensubu olmanın şeref gurur ve mutluluğunu sizlerle paylaşmanın onurunu taşıyorum. Trük polisi olarak bugüne kadar devletin bekası milletin huzur ve güvenliği için ettiğimiz kutsal yemine bağlı kalarak gerektiğinde canımızı feda etmekten asla çekinmediysek bundan sonra da çağın gereklerine ve gelişen teknolojiye uygun olarak aldığımız eğitim ve donanımla üstün hizmet anlayışının kazandırdığı performans ve kararlılıkla bu yüce görevi büyük bir şeref ve gururla yerine getirmeye devam edeceğimizden hiç kimsenin şüphesi olmamalıdır. Bu düşünce ve duygularla daha nice kuruluş yıl dönümlerini kutlayarak, her yıl daha da güçlenip milletiyle bütünleşerek büyümeye devam edecek olan teşkilatımızın 174. Yıl dönümünü kutluyor, görevi uğruna seve, seve canlarını veren aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle kahraman gazilerimizi şükranla anıyor, güzide mesai arkadaşlarıma tüm teşkilat mensuplarımıza hayatları boyunca sağlık mutluluk ve başarılar diliyorum" dedi.



Buradaki tören Pazaryeri Kaymakamı Fatih Kurt, Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. - BİLECİK

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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