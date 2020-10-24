Pazaryeri'nde salgın önlemleri artırıldı - Son Dakika

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde kurulan pazara giriş ve çıkışlarda kontroller sıklaştırıldı.

Son günlerde ilçede artış gösteren koronavirüs vakaları sebebiyle, maske ve mesafe kuralları denetimleri artırıldı.

İlçede cumartesi günleri kurulan halk pazarına girişte vatandaşların ateşleri ölçülüyor maske ve mesafe konularında uyarılarılarak kontrollü bir biçimde pazara alınıyor.

Polis, sağlık personeli ve zabıta gün boyu uyarılarına devam etti.

Belediye Başkanı Zekiye Tekin, pazarı gezerek satıcı ve vatandaşları maske konusunda uyardı.

Tekin, AA muhabirine, "Son günlerde vaka sayılarında artış yaşanıyor. Vatandaşın sağlığı bizim için çok önemli. İlçemiz pazarına giriş çıkış sadece kontrol noktalarından yapılıyor. Vatandaşlarımızdan rica ediyorum, lütfen maskesiz dışarı çıkmasınlar ve sosyal mesafelerini korusunlar." dedi.