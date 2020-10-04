Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Pazaryeri-Bursa kara yolunun 3. kilometresinde virajı alamayan Bülent T. idaresindeki motosiklet, 50 metrelik şarampole devrildi.
Kazada, sürücü Bülent T. ve arkasında bulunan Dudunur Ç. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları Pazaryeri Devlet Hastanesine götürdü.
Haber Yayın Tarihi: 04.10.2020 15:07 - Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Pazaryeri'nde şarampole devrilen motosikletteki 2 kişi yaralandı - Son Dakika