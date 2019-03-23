Son Dakika Haberleri: Pazaryeri'nde Seçim Afişlerine Çirkin Saldırı

Pazaryeri'nde Seçim Afişlerine Çirkin Saldırı

26 dakika önce

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde seçim çalışmaları sebebi ile sokaklara yapıştırılan AK Parti adaylarının bulunduğu reklam afişleri yırtılarak tahrip edildi.

Pazaryeri'nde Seçim Afişlerine Çirkin Saldırı, System.String[]
Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde seçim çalışmaları sebebi ile sokaklara yapıştırılan AK Parti adaylarının bulunduğu reklam afişleri yırtılarak tahrip edildi.

Pazaryeri'nde seçim çalışmaları yapan AK Parti Pazaryeri İlçe Teşkilatı öğlen saatlerinde Yüzbaşı Mahallesi Bursa Caddesine yapıştırdıkları reklam afişlerinin yırtılıp tahrip edildiğini fark ettiler. AK Parti Pazaryeri İlçe Başkanı İsmail Soydan, yaptığı açıklamada; "Parti teşkilatındaki arkadaşlarımız çalışma yapacağımız Yüzbaşı mahallesine belediye başkan adayımız ve il genel meclisi üye adaylarımızın bulunduğu reklam afişlerini asmıştı. Gece mahalleye çalışma yapmaya gittiğimizde reklam afişlerinin yırtılıp tahrip edildiğini gördük. Bu hoş olmayan hareketi AK Parti İlçe Başkanlığı olarak şiddetle kınıyoruz. Bu hoş olmayan hareketi Pazaryeri İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek suçluların bulunması hususunda şikayetçi olduk" dedi. - BİLECİK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 01:24 Kaynak: İHA

Bilecik, AK Parti, Pazaryeri, Yaşam
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