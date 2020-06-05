Pazaryeri'nde selden zarar gören tarlalar incelendi - Son Dakika

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde, şiddetli sağanak ve dolu nedeniyle zarar gören tarlalarda inceleme gerçekleştirildi.

Pazaryeri Kaymakamı Berker Çırak, Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş ve İlçe Ziraat Odası Başkanı Hasan İphar, geçen Pazartesi ve Çarşamba günleri meydana gelen şiddetli sağanak ve dolu nedeniyle zarar gelen 450 dekar tarla ve taşkına sebep olan dere yataklarını gezdi.

Mahsulleri zarar gören çiftçilerle konuşan Pazaryeri Kaymakamı Berker Çırak, daha sonra yaptığı açıklamada, "İlgili kurum ve kuruluşlarımızın yetkilileriyle yaptığımız ziyarette çiftçilerimizden bilgi aldık. Dere yatakları için neler yapabiliriz onu konuştuk." dedi.

İlçe Belediye Başkanı Zekiye Tekin ise, çiftçilerin mağduriyetlerinin karşılanması noktasında ilgili kurumların gerekli çalışmaları başlattığını söyledi.

Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş da, yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Sel zararından etkilenen çiftçilerimizin mağduriyetinin karşılanabilmesi adına il ve ilçe müdürlüğü hasar tespit komisyonu ekipleri oluşturuldu. Ekiplerimiz zaman kaybetmeden çalışmalara başlamışlardır. Gece gündüz demeden, mesai mefhumu gözetmeksizin çalışmalarını sürdüren arkadaşlarımız en kısa sürede içerisinde tespit çalışmalarını tamamladılar."