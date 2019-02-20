Pazaryeri'nde Şerbetçi Otunun Fiyatı Belli Olacak
1 saat önce
Bilecik'in Pazaryeri İlçe Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, ilçeye özgün olan şerbetçi otunun fiyatının belli olacağını söyledi.
Bilecik'in Pazaryeri İlçe Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, ilçeye özgün olan şerbetçi otunun fiyatının belli olacağını söyledi.
Pazaryeri Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, şerbetçi otunun fiyatının belirlenmesi için Pazaryeri Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ve Pazaryeri İlçe Ziraat Odası Başkanlıklarıyla toplantıya katıldı. Yapılan toplantı sonrası bir değerlendirme yapan Başkan Yalçın, "İlçemizde yetişen şerbetçi otunun fiyatının belirlenmesi ve sorunları hakkında istişarelerde bulunduk. En kısa zamanda fiyatını belirleyeceğiz. Şimdiden ilçemize hayırlı ve uğurlu olsun" dedi. - BİLECİK
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Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 12:19 Kaynak: İHA
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