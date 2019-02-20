Son Dakika Haberleri: Pazaryeri'nde Şerbetçi Otunun Fiyatı Belli Olacak

Pazaryeri'nde Şerbetçi Otunun Fiyatı Belli Olacak

1 saat önce

Bilecik'in Pazaryeri İlçe Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, ilçeye özgün olan şerbetçi otunun fiyatının belli olacağını söyledi.

Pazaryeri'nde Şerbetçi Otunun Fiyatı Belli Olacak, System.String[]
Bilecik'in Pazaryeri İlçe Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, ilçeye özgün olan şerbetçi otunun fiyatının belli olacağını söyledi.

Pazaryeri Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, şerbetçi otunun fiyatının belirlenmesi için Pazaryeri Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ve Pazaryeri İlçe Ziraat Odası Başkanlıklarıyla toplantıya katıldı. Yapılan toplantı sonrası bir değerlendirme yapan Başkan Yalçın, "İlçemizde yetişen şerbetçi otunun fiyatının belirlenmesi ve sorunları hakkında istişarelerde bulunduk. En kısa zamanda fiyatını belirleyeceğiz. Şimdiden ilçemize hayırlı ve uğurlu olsun" dedi. - BİLECİK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 12:19 Kaynak: İHA

Bilecik, Muzaffer Yalçın, Pazaryeri, Yaşam
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Gözaltına Alın Genç Kızın, Polisin Tacizine Uğradığı İddiasına AK Parti'den İlk Yorum Geldi ABD Başkan Yardımcısı Pence'den Erdoğan'a Gizli Telefon: S-400 Almayın

Son Dakika! Mersin'de Minibüs Devrildi: 4 Ölü, 26 yaralı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.2.2019 13:23:17. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Pazaryeri'nde Şerbetçi Otunun Fiyatı Belli Olacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]