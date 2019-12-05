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Pazaryeri'nde sigara denetimi

6 saat önce

Bilecik'in Pazaryeri İlçe Sağlık Müdürlüğü ekiplerince sigara denetimi gerçekleştirildi.

Pazaryeri'nde sigara denetimi, System.String[]

Bilecik'in Pazaryeri İlçe Sağlık Müdürlüğü ekiplerince sigara denetimi gerçekleştirildi.


Pazaryeri İlçe Devlet Hastanesi ve Bozüyük İlçe Sağlık Müdürlüğü ekiplerince çapraz denetim çalışması uygulaması ile Pazaryeri ilçesindeki esnaflar da sigara denetimi yapıldı. Yapılan uygulamaya Pazaryeri İlçe Emniyet Müdürlüğü de katılarak iş yerlerinde sigara kullanımı yapılan esnaflar denetlendi. Pazaryeri'ndeki sigara denetimi uygulamasında herhangi bir olumsuz unsura rastlanmazken ilçede denetimlerin yapılmaya devam edileceği bilgisine ulaşıldı. - BİLECİK

Devlet Hastanesi, Pazaryeri, Bilecik, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 12:39 Kaynak: İHA
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