Son Dakika Haberleri: Pazaryeri'nde Sokak Hayvanları Unutulmadı

Pazaryeri'nde Sokak Hayvanları Unutulmadı

35 dakika önce

Bilecik'in Pazaryeri Belediyesi ekipleri, ilçede yaşanan yoğun kış şartlarında zorlanan sokak hayvanları ve kuşları unutmadı.

Pazaryeri'nde Sokak Hayvanları Unutulmadı, System.String[]
Bilecik'in Pazaryeri Belediyesi ekipleri, ilçede yaşanan yoğun kış şartlarında zorlanan sokak hayvanları ve kuşları unutmadı.

Pazaryeri Veteriner İşleri Müdürü Salih Kahraman ile ekipler, yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için ilçede muhtelif alanlara kuru mama, kuşlar için de yem bıraktılar.

Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İlçemizde 2 gündür şiddetli kış şartları hakim oldu. Sokaklarda başı boş gezen köpek, kedi ve kuşların aç kalmasına gönlümüz razı olmadı. Onlar için personelimizi görevlendirdik ve ilçenin muhtelif yerlerine kuru mama ve yem atarak korunmalarını sağlıyoruz." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 06:42 Kaynak: AA

Bilecik, Pazaryeri, Güncel
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