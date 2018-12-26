Pazaryeri'nde Sokak Hayvanları Unutulmadı
1 saat önce
Bilecik'in Pazaryeri Belediyesi ekipleri, ilçede yaşanan yoğun kış şartlarında zorlanan sokak hayvanları ve kuşları unutmadı.
Bilecik
'in Pazaryeri
Belediyesi ekipleri, ilçede yaşanan yoğun kış şartlarında zorlanan sokak hayvanları ve kuşları unutmadı.
Pazaryeri Veteriner İşleri Müdürü Salih Kahraman ile ekipler, yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için ilçede muhtelif alanlara kuru mama, kuşlar için de yem bıraktılar.
Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın
, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İlçemizde 2 gündür şiddetli kış şartları hakim oldu. Sokaklarda başı boş gezen köpek,kedi ve kuşların aç kalmasına gönlümüz razı olmadı. Onlar için personelimizi görevlendirdik ve ilçenin muhtelif yerlerine kuru mama ve yem atarak korunmalarını sağlıyoruz." dedi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 07:39 Kaynak: AA
TÜSİAD'dan Asgari Ücret Zammına İlk Yorum: Çok Olumlu Bir Gelişme
Ekmeğin İçinden Çıkan Yabancı Madde Vatandaşı Şok Etti
Yoğun Kar Yağışı Nedeniyle 6 İlde Okullar Tatil Edildi! İşte O İller
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Metin Akpınar ve Müjdat Gezen Açıklaması: İnsanlık Suçudur