Pazaryeri'nde Sözleşmeli Tarım Toplantısı

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde yetiştirilen tescilli "boncuk fasulyesi" için sözleşmeli tarım toplantısı düzenlendi.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde yetiştirilen tescilli "boncuk fasulyesi" için sözleşmeli tarım toplantısı düzenlendi.





İlçede ilk kez geçen sene denenen sözleşmeli boncuk fasulyesi alımında yaşanılan aksaklıkların giderilmesi için alıcı ve satıcılar sıkıntılarını dile getirdi.



Belediye Kültür Merkezi'ndeki toplantıda konuşan İl Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş, şunları kaydetti:



"Geçtiğimiz yıl Pazaryeri ilçemizde Müdürlüğümüz tarafından uygulamaya konulan sözleşmeli tarım modeli projesi kapsamında sözleşmeli taze fasulye üretimi ile çiftçilerimizin yaşamış olduğu pazar sıkıntısını ortadan kalkması ve taze fasulyemizin katma değerinin artması hedefledik. İlimizde faaliyet gösteren kadın çiftçi derneklerimizin ürettikleri yöresel ürünlerin pazarlanması, markalaşması ve katma değerlerinin arttırılması konularında sözleşmeli tarım modeli ile yol almalıyız. Hedefimiz yapılan bu örnek uygulamanın Bilecik'in tümüne yayılması, sonrasında Türkiye'ye model olmasıdır."



Toplantıya, İlçe Kaymakamı Fatih Kurt, Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, Ogliv Yönetim Kurulu Başkanı Ferhan Geylan ve ziraat mühendisleri katıldı.

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