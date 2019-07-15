Pazaryeri'nde su depoları temizlendi
1 saat önce
Bilecik'in Pazaryeri ilçesine bağlı Kınık köyünde, su ihtiyacını karşılayan içme suyu depoları temizlendi.
Bilecik Haber Yayın Tarihi: 15.07.2019 10:27 Kaynak: İHA
'in Pazaryeri
ilçesine bağlı Kınık
köyünde, su ihtiyacını karşılayan içme suyu depoları temizlendi.
Pazaryeri ilçesine bağlı Kınık köyünde bulunan ve köyün içme suyu ihtiyacını karşılayan 50 tonluk iki adet su deposu vatandaşlar tarafından temizlendi. Kınık köyündeki su deposunu periyodik belirli aralıklarla temizlendiğini belirten Kınık köyü Muhtarı İsmail Oruç, "Bu ayki temizleme görevini Kınıkspor Yönetimi üstlendi ve bugün su depomuz temizlenerek dezenfekte edildi" dedi.
Kınıkspor Yöneticilerinden İsmail Korkut
, "Bu ayki temizleme işini yönetim olarak bizler yapmak istedik. Amacımız köyümüzde oturan köylülerimizin içme sularını gönül rahatlığı ile kullanmalarını sağlamaktı" ifadesini kullandı. - BİLECİK
İzmirli iş insanı uyardı: Çeşme'deki batık faciaya neden olabilir Oyuncu İrem Sak'ın iç çamaşırsız fotoğrafına yorum ve beğeni yağdı Adnan Oktar'ın sapıklığının boyutları ortaya saçıldı: Bana gelecek kızlar iç çamaşırı giymesin 4'üncü kattan çıplak halde düşen kadın kurtarılamadı