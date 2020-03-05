Pazaryeri'nde "Sürü Yöneticiliği" kursu açıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Pazaryeri'nde 'Sürü Yöneticiliği' kursu açıldı - Son Dakika

Pazaryeri'nde "Sürü Yöneticiliği" kursu açıldı

6 saat önce

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde, Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından köylerde "Sürü Yöneticiliği" kursu veriliyor.

Pazaryeri'nde

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde, Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından köylerde "Sürü Yöneticiliği" kursu veriliyor.


İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce başlatılan program çerçevesinde, Ziraat Mühendisi Osman Yavuz tarafından Ahmetler köyünde ilk eğitim verildi.

Küçükbaş hayvancılık sektörünün gelişimi için sürüleri yöneten çobanların bilinçli olmasının büyük önem taşıdığını belirten Tarım ve Orman İlçe Müdürü İsmail Çağlar, sürünün idare edilmesi, otlatılması, beslenmesi ve bakımı, hastalık ve zararlılardan korunması gibi birçok konuda onlara büyük işler düştüğünü söyledi.

Çağlar, haftanın iki günü toplam 8 saatlik kurslara katılanlara sürü yöneticiliği belgesi verileceğini sözlerine ekledi.

Köy kahvesindeki ilk kursta, Köy Muhtarı Mustafa Ertekin de katıldı.

Pazaryeri, Bilecik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 11:30 Kaynak: AA
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