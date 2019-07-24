Son Dakika Haberleri: Pazaryeri'nde sürücülere sıkı denetim
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Pazaryeri'nde sürücülere sıkı denetim

38 dakika önce

Bilecik'in Pazaryeri İlçe Emniyet Müdürlü Trafik Şube Denetim Amirliği ekipleri ilçe genelinde denetim gerçekleştirdi.

Pazaryeri'nde sürücülere sıkı denetim, System.String[]
Bilecik'in Pazaryeri İlçe Emniyet Müdürlü Trafik Şube Denetim Amirliği ekipleri ilçe genelinde denetim gerçekleştirdi.

Pazaryeri ilçesinde sabah saatlerinde başlayan uygulamalarda ilk önce yaya geçitlerinde yayalara yol vermeyen sürücüleri denetledi. Pazaryeri'nde diğer denetimler ise ilçe girişlerinde uygulandı. Pazaryeri ilçesi girişinde yapılan trafik denetimlerinde, emniyet kemeri takmayan sürücüler kontrol edildi ve araçlar sorgulandı. İlçede yapılan yaya geçitlerindeki uygulamalarda ve ilçe girişlerindeki denetimlerde 17 araç ve sürücüsü denetlenirken, herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığı belirtildi. - BİLECİK
Pazaryeri, Bilecik, Sabah, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 05:04 Kaynak: İHA
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