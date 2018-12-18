Son Dakika Haberleri: Pazaryeri'nde T Plaka Uygulaması

Pazaryeri'nde T Plaka Uygulaması

15 dakika önce

Pazaryeri ilçesinde, ticari taksicilik yapan araçlarda T plaka uygulamasına geçilecek.

Pazaryeri'nde T Plaka Uygulaması, System.String[]
Pazaryeri ilçesinde, ticari taksicilik yapan araçlarda T plaka uygulamasına geçilecek.

Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, meclis tarafından alınan karar gereği, kentteki ticari taksicilerle ilgili bir takım yeni düzenlemelere gidildiğini kaydetti.

Taksicilik yapanların belli bir düzen ve hizmet kalitesiyle gerçekleştirmesi için T plaka uygulamasına geçilmesine karar verildiğini bildiren Yalçın, "2015 yılında bu konuda başlayan çalışmalar kapsamında ilk olarak taksici yönetmeliğini hazırlayarak belediye meclisinden geçirdik. Taksici esnafımızla istişare ederek, durakta bulunan 8 taksi için T plaka uygulaması için gerekli işlemleri tamamladık. Verilecek plakalar kura ile belirlendi." dedi.

Taksiciler, T Plaka ile korsan taksicilerin önüne geçileceğini ifade etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.12.2018 05:14 Kaynak: AA

Muzaffer Yalçın, Pazaryeri, Güncel
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