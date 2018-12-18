Pazaryeri'nde T Plaka Uygulaması
15 dakika önce
Pazaryeri ilçesinde, ticari taksicilik yapan araçlarda T plaka uygulamasına geçilecek.
Pazaryeri
ilçesinde, ticari taksicilik yapan araçlarda T plaka uygulamasına geçilecek.
Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın
, meclis tarafından alınan karar gereği, kentteki ticari taksicilerle ilgili bir takım yeni düzenlemelere gidildiğini kaydetti.
Taksicilik yapanların belli bir düzen ve hizmet kalitesiyle gerçekleştirmesi için T plaka uygulamasına geçilmesine karar verildiğini bildiren Yalçın, "2015 yılında bu konuda başlayan çalışmalar kapsamında ilk olarak taksici yönetmeliğini hazırlayarak belediye meclisinden geçirdik. Taksici esnafımızla istişare ederek, durakta bulunan 8 taksi için T plaka uygulaması için gerekli işlemleri tamamladık. Verilecek plakalar kura ile belirlendi." dedi.
Taksiciler, T Plaka ile korsan taksicilerin önüne geçileceğini ifade etti.
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Haber Yayın Tarihi : 18.12.2018 05:14 Kaynak: AA
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