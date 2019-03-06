Son Dakika Haberleri: Pazaryeri'nde Taksici Esnafından Başkan Yalçın'a Teşekkür

Pazaryeri'nde Taksici Esnafından Başkan Yalçın'a Teşekkür

1 saat önce

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde taksicilik yapan esnaf, T plaka uygulamasına geçilmesinden dolayı Pazaryeri Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın'a teşekkür ettiler.

Pazaryeri'nde Taksici Esnafından Başkan Yalçın'a Teşekkür, System.String[]
Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde taksicilik yapan esnaf, T plaka uygulamasına geçilmesinden dolayı Pazaryeri Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın'a teşekkür ettiler.

Pazaryeri Çınar Taksi Durağı Başkanı Şaban Erken ve taksi durağı şoförleri, T plaka uygulamasına geçilmesi büyük gayretleri olan Pazaryeri Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın'a teşekkür ettiler. Pazaryeri Belediyesi toplantı salonunda taksicilerle bir araya gelen Başkan Yalçın, "Pazaryeri Belediyesi olarak ilçemizde bulunan bütün esnaflarımızın yanındayız. Onların işlerini kolaylaştırmak için belediyemiz olarak her türlü kolaylığı sağlamaktayız" ifadelerine yer verdi.

Şoförler adına bir konuşma yapan Çınar Taksi Durağı Başkanı Şaban Erken, kısa bir süre içinde ilçeye T plakasını uygulamaya sokan Başkan Yalçın'a teşekkür etti. - BİLECİK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 03:27 Kaynak: İHA

Bilecik, Muzaffer Yalçın, Pazaryeri, Yaşam
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Özel Yurtta, Hoca Öğrenciyi Tuvalete Sokarak Dövdü Şüphe Üzerine Arandı! Genç Kızın Çantasından Çıkanlar Polisi Bile Şaşırttı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malatya Mitinginde Yaptığı Gafı Fark Edip Düzeltti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.3.2019 16:58:31. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Pazaryeri'nde Taksici Esnafından Başkan Yalçın'a Teşekkür
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]