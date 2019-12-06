Pazaryeri'nde Tarım Değerlendirme ve Planlanma Toplantısı yapıldı

Pazaryeri ilçesinde Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından Değerlendirme ve Planlanma Toplantısı yapıldı.

Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş başkanlığında Pazaryeri Belediyesi Toplantı Salonu'nda gerçekleşen toplantıda, Pazaryeri ilçesinde sürdürülen çalışmalar değerlendirildi.

Toplantıda konuşan İl Müdürü Yoldaş, çalışmaların sonuç odaklı olması gerektiğini söyledi.

Toplantıların her ay başka bir ilçede yapıldığını ifade eden Yoldaş, şöyle konuştu:

"Öncelikle 'Altın Kabuk' adını verdiğimiz Ceviz Fidanı Dağıtımı Projemize yarın başlıyoruz, Görevli arkadaşlarımız dağıtımdan dikime projeyi titizlikle takip etmelidirler. Yaptığımız çalışmaları kamuoyuna yansıtarak vatandaşlarımızı bilgilendirmeliyiz. Açılacak çiftçi kurslarının planlanmasında şubeler kendi aralarında koordineli bir şekilde çalışacaklar. İl genelindeki 244 köyümüze 244 proje üretip her köyümüzde bir iz bırakmak istiyoruz."