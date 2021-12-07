Pazaryeri'nde tarımsal kalkınma destekleri semineri - Son Dakika

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde, Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce tarım ve hayvancılıkla uğraşanlara yönelik tarıma dayalı ekonomik yatırımların desteklenmesi konularında seminer verildi.

Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Kırsal Kalkınma Şubesi ziraat mühendislerinden Dilber Didem Gülümser tarafından çiftçilere alacakları donanım, ekilebilecek tıbbi ve aromatik bitkiler ve kuracakları hayvan bakım yerlerinde devletin şartları yerine getirenlere yüzde 50 destek kredisi verildiği anlatıldı.

Seminerde, 2021-2022 yılı desteklemelerinden yararlanmak isteyen çiftçilerin 17 Aralık tarihine kadar başvurularını yapmaları istendi.