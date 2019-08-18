Son Dakika Haberleri: Pazaryeri'nde tarlada ağaçlar kesilerek çalındı
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Pazaryeri'nde tarlada ağaçlar kesilerek çalındı

59 dakika önce

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde ceviz ağaçlarının kesilerek çalındığını gören çiftçiler büyük şaşkınlık yaşadı.

Pazaryeri'nde tarlada ağaçlar kesilerek çalındı, System.String[]
Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde ceviz ağaçlarının kesilerek çalındığını gören çiftçiler büyük şaşkınlık yaşadı.

Olay, Pazaryeri ilçesi Yeniceköy'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tarlasında bulunan ceviz ağaçlarının kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından kesilerek çalındığını görün çiftçi Öznur Ünal, büyük şaşkınlık yaşadığını belirtti. Tarladaki araç izlerini takip eden Ünal, başka tarlalarda da ağaçların kesildiğini fark edip durumu hemen jandarmaya bildirdi. Şikayetçi olan çiftçi Ünal, suçluların bir an önce yakalanmasını istediğini söyledi. İlçe Jandarma Komutanlığı olay ile inceleme başlattı. - BİLECİK
Pazaryeri, Bilecik, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 10:52 Kaynak: İHA
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