Pazaryeri'nde tarlada ağaçlar kesilerek çalındı
59 dakika önce
Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde ceviz ağaçlarının kesilerek çalındığını gören çiftçiler büyük şaşkınlık yaşadı.
Bilecik Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 10:52 Kaynak: İHA
'in Pazaryeri
ilçesinde ceviz ağaçlarının kesilerek çalındığını gören çiftçiler büyük şaşkınlık yaşadı.
Olay, Pazaryeri ilçesi Yeniceköy
'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tarlasında bulunan ceviz ağaçlarının kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından kesilerek çalındığını görün çiftçi Öznur Ünal, büyük şaşkınlık yaşadığını belirtti. Tarladaki araç izlerini takip eden Ünal, başka tarlalarda da ağaçların kesildiğini fark edip durumu hemen jandarmaya bildirdi. Şikayetçi olan çiftçi Ünal, suçluların bir an önce yakalanmasını istediğini söyledi. İlçe Jandarma
Komutanlığı olay ile inceleme başlattı. - BİLECİK
Aşırı yağış nedeniyle kanyonda kaybolan gencin cesedine ulaşıldı 3 kamyonetin içindeki 50 teröristin hareketliliği Mardin'den görüntülendi Dışkısını bağışlayarak öğrenci okutuyor Tokat'ta iki grup arasında çıkan kavga ilçeyi savaş alanına çevirdi