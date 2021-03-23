Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Pazaryeri- Bursa kara yolu Arapdede Köyü Kavşağı yakınında yolun yağıştan dolayı kaygan olması nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybeden Süleyman Ş. (58) idaresindeki 26 ET 393 plakalı otomobil, yol kenarındaki tarlaya devrildi.
Kazada yaralanan sürücü Süleyman Ş, 112 Acil Servis kiplerince Pazaryeri İlçe Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Pazaryeri'nde tarlaya devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı - Son Dakika