Pazaryeri'nde tarlaya devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı - Son Dakika

Pazaryeri- Bursa kara yolu Arapdede Köyü Kavşağı yakınında yolun yağıştan dolayı kaygan olması nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybeden Süleyman Ş. (58) idaresindeki 26 ET 393 plakalı otomobil, yol kenarındaki tarlaya devrildi.

Son Dakika! Son hafta 100 bin nüfusta vaka görülme oranı en çok artan ve azalan 5 il belli oldu