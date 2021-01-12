Pazaryeri'nde "Topraktan Sofralara Kadın Eli" projesinin imza töreni - Son Dakika

(AA) Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde uygulanacak olan "Topraktan Sofralara Kadın Eli" projesinin imza töreni yapıldı.

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) ile belediye ortaklığında ilçedeki kadın istihdamına yönelik, ilçede yetişen ürünlerin işlenmesi ve katma değer kazandırılması amaçlanarak hazırlanan Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında yürütülen projenin makinelerinin alım süreci ve montajı için gerekli ihalenin tamamlanması ile birlikte imzalar atıldı.

Pazaryeri Belediye Başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda makinelerin temini ve montajını gerçekleştirecek olan firma yetkilisi Mustafa Güneş ile Belediye Başkanı Zekiye Tekin sözleşmeye imza attı.

Konu ile ilgili açıklamada bulunan Belediye Başkanı Tekin, önemli bir projeye daha başladıklarını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Tüketen değil üreten Pazaryeri olma yolunda, üreten çiftçimizi desteklemek, kadın istihdamı oluşturmak ve ilçemizde yetişen ürünlerimizin katma değere kazandırılması adına hazırlamış olduğumuz proje ile ilçemizde yetişen ürünlerimize olduğu kadar üreticilerimize de sahip çıkmayı hedefliyoruz. Gerçekleştirmiş olduğumuz toplantı neticesinde konserve fabrikamızın kurulum işlemleri, ihaleyi kazanan firma tarafından en kısa sürede tamamlanması adına imzalarımızı atmış bulunmaktayız."