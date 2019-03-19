Son Dakika Haberleri: Pazaryeri'nde "Türk Kültürü Sınıfı" Açıldı

Pazaryeri'nde "Türk Kültürü Sınıfı" Açıldı

48 dakika önce

Pazaryeri Atatürk Ortaokulu'nda, Türk kültürünü gelecek nesillere aktarmada canlı bir örnek teşkil edecek ve aynı zamanda öğrencilere iyi bir okuma ortamı sağlayacak "Türk Kültürü Sınıfı" açıldı.

Pazaryeri'nde
Pazaryeri Atatürk Ortaokulu'nda, Türk kültürünü gelecek nesillere aktarmada canlı bir örnek teşkil edecek ve aynı zamanda öğrencilere iyi bir okuma ortamı sağlayacak "Türk Kültürü Sınıfı" açıldı.

Sınıf açılışına Pazaryeri Kaymakamı Fatih Kurt, Pazaryeri Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, Pazaryeri İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Köroğlu, ilçe Jandarma Komutanı İlhan Canseven, İlçe Emniyet Amiri İnan Kılıçoğlu, Atatürk Ortaokulu Müdürü Bilal Doğan ve öğrenciler katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan Pazaryeri Atatürk Ortaokulu Müdürü Bilal Doğan, "Kültürümüzü öğrencilerimize yaşayarak anlatacağımız bir Türk Kültürü Sınıfı açtık. Bu sınıfın açılmasında bizlere yardımcı olan Pazaryeri Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın'a Pazaryeri Kaymakamımız Fatih Kurt'a teşekkür ediyorum. Öğrencilerimize hayırlı ve uğurlu olsun" dedi.

Pazaryeri Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın ise, "Kültürümüzü gelecek nesillere aktarmada canlı bir örnek teşkil edecek ve aynı zamanda öğrencilerimize iyi bir okuma ortamı sağlayacak Atatürk Ortaokulu Türk Kültürü Sınıfının açılışını yaptık. Eğitime her zaman destek verdik vermeye de devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından kurdele kesimiyle Türk Kültür Sınıfı'nın açılışı gerçekleştirildi. - BİLECİK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 03:23 Kaynak: İHA

Muzaffer Yalçın, Pazaryeri, Yaşam
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