Pazaryeri'nde vatandaşlara Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Hastalığı eğitimi verildi

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde vatandaşlar ve muhtarlar, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığına karşı bilgilendirildi.

Sağlık Bakanlığı'nın hastalığa yönelik farkındalık oluşturma ve eğitim çalışmalarını yürütmek amacıyla Pazaryeri İlçe Devlet Hastanesi Eğitim Hemşiresi Zeynep Fatma Erduran, Halk Eğitimi Merkezi'nde muhtarlara, kahvehanelerde ise vatandaşlara hastalıkla ilgili bilgiler verdi.

Çalışma kapsamında konuyla ilgili broşürler dağıtılarak hastalığa karşı dikkatli olunması istendi.

Eğitimlerde, KKKA'nın ölümle sonuçlanabilen, hayvanlardan insanlara geçebilen bir hastalık olduğu ifade edildi.

Hastalığın kene tutunması, kene ile temas, hasta hayvanların kan ve idrarları ile bulaşabildiği anlatıldı.

Bu gibi durumlarda kişilerin hiçbir şekilde müdahale etmeden en yakın sağlık kuruluşundan yardım istenmesi gerektiği kaydedildi.