Pazaryeri'nde Verem ve Koah Semineri Verildi
59 dakika önce
Pazaryeri Halk Eğitimi Merkezinde verem ve koah hastalığı konusunda seminer verildi.
Pazaryeri
Halk Eğitimi Merkezinde verem ve koah hastalığı konusunda seminer verildi.
72. Verem Eğitimi Haftası dolayısıyla Pazaryeri Devlet Hastanesi
Toplum Sağlığı Eğitim Şubesinde görevli hemşire Zeynep Fatma Erduran tarafından verilen seminerde; solunum yoluyla bulaşan hastalıklar, tüberkülozdan korunma yolları, tüberküloz belirtileri ve tanısı, doğrudan gözetimli tedavi yolları açıklandı.
Ayrıca, bu yıl Dünya KOAH
günü teması "Sağlıklı Nefes, Sağlıklı Yaşam" olup sloganı ise "Her Adımda Sağlıklı Nefese" olarak belirlendi. Sağlık Bakanlığının belirlediği çalışmalar doğrultusunda koah bilincini arttırmak, koah riski altında bulunan kişilerin sağlık kuruluşlarına başvurarak solunum fonksiyon testi yaptırmalarını teşvik etmek için yapılan seminere, Pazaryeri Halk Eğitimi Merkezi kursiyerleri katıldı. Seminerde yapılan açıklamada; "2-3 haftadan uzun süren öksürük şikayeti olan ve akciğer bulguları antibiyotik tedavisi ile düzelmeyen hastalarda tüberküloz araştırılması yapılmalıdır" denildi.
Konferansın sonunda kursiyerlere veremle ilgili broşürler dağıtıldı. - BİLECİK
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Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 10:45 Kaynak: İHA
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