Son Dakika Haberleri: Pazaryeri'nde Verem ve Koah Semineri Verildi

Pazaryeri'nde Verem ve Koah Semineri Verildi

59 dakika önce

Pazaryeri Halk Eğitimi Merkezinde verem ve koah hastalığı konusunda seminer verildi.

Pazaryeri'nde Verem ve Koah Semineri Verildi, System.String[]
Pazaryeri Halk Eğitimi Merkezinde verem ve koah hastalığı konusunda seminer verildi.

72. Verem Eğitimi Haftası dolayısıyla Pazaryeri Devlet Hastanesi Toplum Sağlığı Eğitim Şubesinde görevli hemşire Zeynep Fatma Erduran tarafından verilen seminerde; solunum yoluyla bulaşan hastalıklar, tüberkülozdan korunma yolları, tüberküloz belirtileri ve tanısı, doğrudan gözetimli tedavi yolları açıklandı.

Ayrıca, bu yıl Dünya KOAH günü teması "Sağlıklı Nefes, Sağlıklı Yaşam" olup sloganı ise "Her Adımda Sağlıklı Nefese" olarak belirlendi. Sağlık Bakanlığının belirlediği çalışmalar doğrultusunda koah bilincini arttırmak, koah riski altında bulunan kişilerin sağlık kuruluşlarına başvurarak solunum fonksiyon testi yaptırmalarını teşvik etmek için yapılan seminere, Pazaryeri Halk Eğitimi Merkezi kursiyerleri katıldı. Seminerde yapılan açıklamada; "2-3 haftadan uzun süren öksürük şikayeti olan ve akciğer bulguları antibiyotik tedavisi ile düzelmeyen hastalarda tüberküloz araştırılması yapılmalıdır" denildi.

Konferansın sonunda kursiyerlere veremle ilgili broşürler dağıtıldı. - BİLECİK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 10:45 Kaynak: İHA

Devlet Hastanesi, KOAH, Pazaryeri, Yaşam
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kahramanmaraş'tan Ağrı'ya Gönül Köprüsü 14 Yaşındaki Kızla Metruk Fabrika Binasında Çıplak Yakalanan Sapık Tutuklandı

Seyyar Satıcı El Arabasına El Koymak İsteyen Zabıtanın Burnunu Kırdı Genç Kadın, Kendisini Kurtaran Kişiyi Hırsızlıkla Suçladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.1.2019 11:44:00. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Pazaryeri'nde Verem ve Koah Semineri Verildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]