Pazaryeri'nde yağış zarara yol açtı

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde, dünkü yağışta 80 dekar şerbetçi otu tarlası zarar gördü.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde, dünkü yağışta 80 dekar şerbetçi otu tarlası zarar gördü.

Alınan bilgiye göre, dün rüzgarla birlikte meydana gelen sağanakta hasat durumuna gelmiş olan şerbetçi otlarının sarıldığı uzun direkler ve tesisatlar devrildi.

Özellikle ilçeye bağlı Avşar mevkisinde meydana gelen zararda yaklaşık 80 dekarlık şerbetçi otu arazisinde, rüzgar, yağmur ve üzerindeki ürünün ağırlığı nedeniyle tüm tesisatlar (direk, gergi telleri ve otların ipleri) yıkıldı.

İlçe Tarım ve Ormancılık Müdürlüğü yetkilileriyle TARSİM sigorta yetkilileri zarar gören tarlalarda inceleme başlattı.

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