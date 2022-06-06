Pazaryeri'nde yağmur ve şükür duası - Son Dakika
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Pazaryeri'nde yağmur ve şükür duası

06.06.2022 10:12

Bilecik'in Pazaryeri ilçesine bağlı Ahmetler Köyünde düzenlenen geleneksel dayanışma ve tanışma günü etkinliğinde, yağmur ve şükür duası edildi.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesine bağlı Ahmetler Köyünde düzenlenen geleneksel dayanışma ve tanışma günü etkinliğinde, yağmur ve şükür duası edildi.

Ahmetler Köyü Muhtarı Mustafa Ertekin, etkinlikte yaptığı konuşmada, kentlerde insanların komşularını tanımadığı bir ortamda yaşadığını, köylerde ise farklı gelenek ve göreneklerin yaşandığını anımsattı.

Etkinliğin örf ve adetleri tanıma, akraba ve dostlukları pekiştirme ve yağan her rahmete bir şükür günü olduğunu ifade eden Ertekin, "2 yıllık bir aradan sonra yeniden geleneklerimizi sürdürmeye başladık. Çok güzel bir katılım oldu. Herkesten Allah razı olsun." diye konuştu.

İlçe Müftüsü Şenol Şahin tarafından dua edilmesinin ardından vatandaşlara yemek ikram edildi. Çocuklara ise düzenlenen yarışmalarda çeşitli hediyeler dağıtıldı.

Etkinliğe, Pazaryeri Kaymakamı Ferhat Altay, Belediye Başkanı Zekiye Tekin, AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, İl Genel Meclis Başkanı Osman Yılmaz ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Pazaryeri'nde yağmur ve şükür duası
Pazaryeri'nde yağmur ve şükür duası
Pazaryeri'nde yağmur ve şükür duası
Pazaryeri'nde yağmur ve şükür duası

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Pazaryeri'nde yağmur ve şükür duası - Son Dakika

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