Son Dakika Haberleri: Pazaryeri'nde yağmur ve şükür duası yapıldı
Son Dakika Güncel Haber

Pazaryeri'nde yağmur ve şükür duası yapıldı

1 saat önce

Bilecik'in Pazaryeri ilçesine bağlı Esemen köyü, Ahmetler köyü ve Karaköy köyünde yağmur ve şükür duası yapıldı.

Pazaryeri'nde yağmur ve şükür duası yapıldı, System.String[]
Bilecik'in Pazaryeri ilçesine bağlı Esemen köyü, Ahmetler köyü ve Karaköy köyünde yağmur ve şükür duası yapıldı.

Esemen Köyünde gerçekleşen yağmur ve şükür duasından Mevlid-i Şerif okunurken hep birlikte kılınan öğle namazı sonrası davetlilere yemek ikram edildi. Daha sonra düzenlenen etkinliğe, Efem Zeybek Ekibi'nin sergilediği güzel oyunları tüm misafirlerin ilgi odağı olurken, etkinlik değişik eğlenceler ve Esemenliler Derneğinin düzenlediği hediye çekilişi ile devam etti. Esemen Köyünde gerçekleşen Yağmur ve şükür duasına Pazaryeri Kaymakamı Oray Güven, Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Bursa Pazaryerililer dernek yönetim üyeleri, Erdoğan Mısırlı, Engin Acar, Mustafa Türk, Ahmet Kurulan, Hasan Köktaş, Kadri Uğurlu, Nihat Alkan, Bozüyük Pazaryeriler Dernek Başkanı Mecit Çakır, Bilecik Pazaryeri'liler Dernek üyeleri ve Kınıkspor Yönetim kurulu İsmail Korkut, Yasin Ermiş, Sedat Ceylan, köy muhtarları ve birçok misafir katıldı. Köy muhtarı Emin Bayrak yaptığı açıklamada, "Geleneksel hale getirdiğimiz Esemen Köyü yağmur ve şükür duasını bu gün davetimizi kırmayıp buraya gelen köylülerimiz ve hemşehrilerimiz ile birlikte gerçekleştirdik. Bizlere yaptığımız etkinlikte yardımcı olan Başta Kaymakamımız Oray Güven'e Pazaryeri Belediye Başkanımız Zekiye Tekin'e, Esemen köyü yardımlaşma derneğine diğer Pazaryerili derneklerimize, ve bu gün köyümüzdeki etkinliğimize katılan herkese teşekkür ediyorum Allah dualarımızı kabul etsin" dedi. Kaymakam Oray Güven, Belediye Başkanı Zekiye Tekin ve Pazaryerili dernek yöneticileri buradaki programın ardından Ahmetler köyündeki ve Karaköy köyündeki yağmur ve şükür duasına katıldı. - BİLECİK
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 06:56 Kaynak: İHA
Zekiye Tekin, Karaköy, Bilecik, Pazaryeri, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! Bahçeli'den seçim sonuçlarına ilk yorum: Milli iradenin tercihi ortaya çıktı HDP'den İstanbul seçimi sonrası ilk mesaj: Demokrasi ittifakını örelim, Türkiye'yi demokratikleştirelim İYİ Parti Lideri Akşener seçim sonucunu değerlendirdi: Bu seçimin kazananı milli iradedir 23 Haziran seçiminde Kağıthane'de son durum

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.6.2019 20:43:27. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Pazaryeri'nde yağmur ve şükür duası yapıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]