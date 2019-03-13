Son Dakika Haberleri: Pazaryeri'nde Yangın Çıkan Samanlık Yıkıldı

Pazaryeri'nde Yangın Çıkan Samanlık Yıkıldı

19 dakika önce

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde çıkan yangında bir samanlık yıkıldı, bir araç ise kullanılamaz hale geldi.

Pazaryeri'nde Yangın Çıkan Samanlık Yıkıldı, System.String[]
Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde çıkan yangında bir samanlık yıkıldı, bir araç ise kullanılamaz hale geldi.

Dereboğaz Mahallesi'nde merhum Şükrü Erdinç'e ait boş durumdaki evin samanlığında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Samanlıkta bulunan 11 DA 695 plakalı otomobil de alev aldı.

Sokaktan geçerken vatandaşların fark edip itfaiyeye ihbarda bulunması üzerine gelen ekipler, alevleri söndürdü.

Daha sonra ekipler, çökme tehlikesi bulunan samanlıkta yanan otomobili ve su motorunu dışarı çıkardı. Bunun ardından samanlık, belediyeye ait iş makinesiyle tamamen yıkıldı.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 09:34 Kaynak: AA

Bilecik, Pazaryeri, Güncel
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