Son Dakika Haberleri: Pazaryeri'nde "Yaşlılara Saygı Haftası" Etkinliği Yapıldı

Pazaryeri'nde "Yaşlılara Saygı Haftası" Etkinliği Yapıldı

52 dakika önce

Bilecik'in Pazaryeri İlçe Halk Eğitim Merkezi tarafından "Yaşlılara Saygı Haftası" etkinliği yapıldı.

Pazaryeri'nde
Bilecik'in Pazaryeri İlçe Halk Eğitim Merkezi tarafından "Yaşlılara Saygı Haftası" etkinliği yapıldı.

Düzenlenen etkinliğe Pazaryeri Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, Pazaryeri İlçe Jandarma Komutanı İlhan Canseven, İlçe Emniyet Amiri İnan Kılıçoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Köroğlu siyasi parti temsilcileri, okul müdürleri, resmi kurum yöneticileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan Pazaryeri Halk Eğitim Müdürü Sedat Büyük, yaşlılara bugün gösterilecek sevgi ve saygının gelecek kaygılarının hangi yaşta olursa olsun, tüm bireylerin hayata güvenle bakmalarını sağlayacağını ifade ederek, "Unutmayalım ki hepimiz yarının yaşlıları olacağız. Halk Eğitim Merkezi'nin tüm çalışanları olarak büyüklerimizin Yaşlılara Saygı Haftası'nı kutluyor, nice sağlıklı ve mutlu günler geçirmelerini temenni ediyorum" dedi.

Pazaryeri Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın ise, "İlçemiz Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğümüzün hazırlamış olduğu 'Yaşlılara Saygı Haftası' programına katılım sağladık. Yaşlı vatandaşlarımız ile hasbıhal edip hediyelerini takdim ederek Yaşlılara Saygı Haftalarını kutladık" şeklinde konuştu. - BİLECİK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 01:15 Kaynak: İHA

Yaşam
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