Son Dakika Haberleri: Pazaryeri'nde yazarlar kitaplarını öğrenciler için imzaladı

Pazaryeri'nde yazarlar kitaplarını öğrenciler için imzaladı

2 saat önce

Bilecik'in Pazaryeri İlçesi Hilmi Duralioğlu Anadolu Lisesinde Yazarlar İmza Günü düzenlendi.

Pazaryeri'nde yazarlar kitaplarını öğrenciler için imzaladı, System.String[]
Bilecik'in Pazaryeri İlçesi Hilmi Duralioğlu Anadolu Lisesinde Yazarlar İmza Günü düzenlendi.

Eskişehirli Yazarlar Sadık Bozkurt ve Rengin Duyar Pazaryeri Hilmi Duralioğlu Anadolu Lisesinde edebiyat, şiir, diksiyon, güzel ve etkili konuşma söyleşi gerçekleştirdi. Katılımın büyük olduğu seminere çevre okul öğrencileri, öğretmenleri, okul müdürleri ve veliler katıldı.

Okul Müdürü Seyfettin Yıldız, yaptığı açıklamada, "Okulumuzda Türk edebiyatına ışık tutmuş iki usta yazarımız, Mehmet Sadık Bozkurt ve Rengin Duyar'ı ağırlamaktan çok mutluyuz Yazarlarımız öğrencilerimizi, edebiyat, şiir, diksiyon, güzel ve etkili konusunda aydınlattı" dedi.

Düzenlenen söyleyişi sonunda yazarlar katılımcılara imzalı kitaplarını hediye ederken, Okul Müdürü Seyfettin Yıldız yazarlara plaket verdi. - BİLECİK
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 06:35 Kaynak: İHA
Edebiyat, Bilecik, Pazaryeri, Yaşam
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