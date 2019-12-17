Pazaryeri'nde Yerli Malı Haftası kutlandı - Son Dakika
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Pazaryeri'nde Yerli Malı Haftası kutlandı

6 saat önce

Bilecik'in Pazaryeri ilçesindeki okullarda "Yerli Malı Haftası" kutlandı.

Pazaryeri'nde Yerli Malı Haftası kutlandı, System.String[]

Bilecik'in Pazaryeri ilçesindeki okullarda "Yerli Malı Haftası" kutlandı.


Pazaryeri'nde öğrencilerin yerli malı kullanma, bilinçli ve tutumlu olma davranışı kazanmaları için yapılan 'Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası' Atatürk İlkokulunda düzenlenen etkinliklerle kutlandı.


Yerli Malı Haftası öğrencilerin velileri tarafından hazırladığı yiyecekleri paylaşılarak kutlanırken, hafta dolayısıyla düzenlenen etkinliklerde minik öğrenciler hem eğlendiler, hem de yerli malının önemini öğrendiler. - BİLECİK

Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 12:05 Kaynak: İHA
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