Son Dakika Haberleri: Pazaryeri'nde Yılbaşında Asayiş Uygulaması

Pazaryeri'nde Yılbaşında Asayiş Uygulaması

1 saat önce

Pazaryeri İlçe Emniyet Amirliği ekipleri tarafından yılbaşında asayiş uygulaması yapıldı.

Pazaryeri'nde Yılbaşında Asayiş Uygulaması, System.String[]
Pazaryeri İlçe Emniyet Amirliği ekipleri tarafından yılbaşında asayiş uygulaması yapıldı.


İlçe Emniyet Amirliğine bağlı asayiş ve karakol ekipleri, kentteki kamuya açık kahvehane, kafe ve lokallerde yaptıkları uygulamada, 124 şahsın Güvenlik Bilgi Tarama (GBT) sorgulamasını yaptı.

Kontroller sırasında hiçbir suçlu veya aranan şahsa rastlanılmadığı bildirildi.


Emniyet Amiri İnan Kılıçoğlu, Pazaryeri halkının can ve mal güvenliği için kontrollerin aralıklarla devam edeceğini bildirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 12:01 Kaynak: AA

Pazaryeri, Güncel
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