Pazaryeri'nde Yılın İlk Meclis Toplantısı Yapıldı

Pazaryeri
İlçe Belediye Meclisinin Ocak ayı olağan toplantısı, Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın
başkanlığında yapıldı.
Belediye Meclis Salonunda gerçekleşen toplantıda, 14 gündem maddesi görüşüldü.
Denetim komisyonu seçimi, mevsimlik işçi çalıştırılması, 2019 yılı meclis tatilinin görüşülmesi, kısmi zamanlı avukat çalıştırılması ve ücreti, tam zamanlı veteriner ve tekniker çalıştırılması, kiracıların vermiş olduğu dilekçenin gündeme alınması, 389 ada ve 78 parselin İl Özel idaresine hibe edilmesi, borçlanma talebinin görüşülmesi, tahsis talebinin görüşülmesi ve meskenlerde içme suyunun yüzde 10 indirilmesi konuları görüşülerek oy birliği ile kabul edildi.
Başkan Yalçın, yılın ilk toplantısının çok olumlu geçtiğini belirterek meclis üyelerine teşekkür etti.