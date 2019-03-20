Son Dakika Haberleri: Pazaryeri'nde Yürüyüş Yolu Aydınlatılacak

Pazaryeri'nde Yürüyüş Yolu Aydınlatılacak

1 saat önce

Bilecik'in Pazaryeri İlçe Belediye ekipleri tarafından, ilçede bulunan yürüyüş yolunda aydınlatma çalışmaları devam ediyor.

Pazaryeri'nde Yürüyüş Yolu Aydınlatılacak, System.String[]
Bilecik'in Pazaryeri İlçe Belediye ekipleri tarafından, ilçede bulunan yürüyüş yolunda aydınlatma çalışmaları devam ediyor.

Pazaryeri Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, yapılan çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı. İncelemeleri sonrasında kısa bir açıklamada bulunan Başkan Yalçın, "Hemşehrilerimizin yürüyüş yolu olarak kullandığı Sinan Şamil Sam caddesini aydınlatıyoruz. Hemşehrilerimizin isteklerini yapmaya devam ediyoruz. Aynı zamanda ambulans yolu olarak da kullanılan cadde güvenlik ve şehir estetiği bakımından güzel bir görünüme kavuşuyor. Önümüzdeki bir iki gün içinde elektrik direkleri dikilecek ve lambalar monte edilerek aydınlatılması sağlanacak. İlçemize hayırlı uğurlu olsun, hız kesmeden hizmete devam" dedi. - BİLECİK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 12:42 Kaynak: İHA

Yaşam
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