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Pazaryeri'nde zabıta ekipleri marketlerde KDV denetimi yaptı - Son Dakika

Pazaryeri'nde zabıta ekipleri marketlerde KDV denetimi yaptı

17.02.2022 16:02
Pazaryeri'nde zabıta ekipleri marketlerde KDV denetimi yaptı

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde Belediye Zabıta Amirliği ekipleri marketlerde KDV kontrolü yaptı.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde Belediye Zabıta Amirliği ekipleri marketlerde KDV kontrolü yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, temel gıda maddelerinde KDV'nin yüzde 8'den yüzde 1'e indirildiği açıklamasının ardından marketlerde fiyat denetimleri devam ediyor.

Pazaryeri Belediye Zabıta Amirliğince ilçe genelinde gıda ürünü satan işletmelere denetimlerde bulunuldu.

Ürünlerin kasada kesilen fişlerinin KDV oranının yüzde 1 olarak kesilip kesilmediği, raflardaki fiyat ürün etiketlerinde düzenleme yapılıp yapılmadığı ve son kullanma tarihi gibi konulara bakıldı.

Denetimlerde herhangi bir olumsuzlukla karşılaşılması durumunda tutanak hazırlanarak Ticaret İl Müdürlüğüne gönderiliyor.

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cumhurbaşkanı, Pazaryeri, Bilecik, Zabıta, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Pazaryeri'nde zabıta ekipleri marketlerde KDV denetimi yaptı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Pazaryeri'nde zabıta ekipleri marketlerde KDV denetimi yaptı - Son Dakika
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